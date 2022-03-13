الحكيم يحدد 5 اولويات للمرحلة السياسية المقبلة

2022/03/13 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولويات الوطنية الخمس للمرحلة القادمة أولاً: الدفاع عن حقوق ومكانة وأدوار المكون الإجتماعي الأكبر لتحقيق الإستقرار في البلد.ثانيا : منع إراقة الدم الشيعي وتحريم الإقتتال الشيعي الشيعي، والعمل بجد على إيقاف أي تداعيات من هذا النوع.ثالثا: تحديد أولويات إقتصادية وخدمية واضحة مقيدة بأسقف زمنية في أي حكومة قادمة.رابعاً: مكافحة الفساد بطرق سليمة […]

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