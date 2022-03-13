الفصل العاشر: تشريع من أجل التحرر - جودي كوكس

2022/03/13 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جودي_كوكس الفصل العاشر من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917التزم البلاشفة مسألة تحرر النساء، ولكن إنجازاتهم في هذا المجال كثيراً ما أهملها أغلب المؤرخين.



فحياة الكثير من الفلاحات لم تتغير سوى قليلاً منذ القرون الوسطى.



فاستغلال النساء كان شرعياً، ولكي يثبت الرجل مدى حبه لزوجته كان يضربها بشكل منتظم.



غالباً ما كانت الأسواط تعلق فوق أسرّة الفلاحين.(88) وكانت حياة النساء تدمر بفعل كثرة الحمل، وا ......





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