بعد الاعدام الجماعي.. إيران تعلق محادثاتها مع السعودية في بغداد

2022/03/13 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية ، اليوم الأحد ، أن إيران قررت تعليق محادثاتها التي توسطت فيها بغداد بشكل مؤقت ، بعد يوم من تنفيذ السعودية أكبر عملية إعدام جماعي معروفة في تاريخها الحديث.

أفاد موقع "Nournews "الإخباري الإيراني ، الذي يعتبر قريبًا من المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد ، في تقرير ترجمته (بغداد البوم) ، أن "الحكومة الايرانية أوقفت من جانب واحد المحادثات مع المملكة العربية السعودية التي كانت جارية في بغداد بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية".

ولم يذكر التقرير سببًا لتعليق عضوية إيران ، لكنه يأتي بعد أن أعدمت السعودية 81 شخصًا أدينوا بجرائم تتراوح من القتل إلى الصلات بجماعة متشددة ، وهي جماعة يعتقد أنها تضم ​​أكثر من ثلاثين شيعيًا.

يذكر انه كان وزير الخارجية العراقي قد قال في وقت سابق إن "الجولة الخامسة من المحادثات بين الممثلين السعوديين والإيرانيين من المقرر أن تستأنف يوم الأربعاء".

قطعت إيران والمملكة العربية السعودية ، العلاقات الدبلوماسية في عام 2016 بعد أن أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.



واقتحم الإيرانيون الغاضبون الذين احتجوا على الإعدام بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران ، مما أدى إلى سنوات من العداء بين البلدين.

بدأت المحادثات التي توسطت فيها بغداد بين الخصمين الإقليميين بهدوء في العاصمة العراقية العام الماضي حيث سعت المملكة العربية السعودية وايران الى التوصل لحلول لارجاع العلاقات بين البلدين.

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