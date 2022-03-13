توب 5: إيران تتبنى هجمات إربيل.. وروسيا تقصف قاعدة مهمة بأوكرانيا

2022/03/13 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان إيران مسؤوليتها عن هجمات استهدفت "مركز إسرائيلي" في إربيل، ورد أمير سعودي على وصف إعلامية إعدام 81 شخصًا "مجزرة صارخة"، وقصف روسيا قاعدة عسكرية كبيرة غرب أوكرانيا، ومسؤول CIA يوضح ما يتوجب على بوتين الخوف منه داخل بلاده، وصولا إلى ما روته ناجية من"كوفيد-19" عن الحياة بعد الموت...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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