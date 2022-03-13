حيث قال: "الأمر صعبٌ للغاية، ومذهل.
ولا يتوقف الأمر فقط على طبقة الجليد التي تحيط برأسك، بل يمتد إلى رد الفعل الفسيولوجي الناجم عن حبس الأنفاس طويلاً داخل المياه المتجمدة.
إذ يكون رد فعل الجسم قوياً للغاية".السباحة بالسراويل القصيرةكما أن السباحة بالسراويل القصيرة تزيد شعورك بلسعة البرد أكثر، وتقلل سرعة انزلاقك في المياه، وفقاً لـ "غورين-بويري".كان غورين-بويري سبح مسترشداً بكابلٍ طويل، وبمرافقة اثنين من السباحين الذين كانوا يحملون معدات تنفس من أجل السلامة.
كذلك جرى حفر ثقوب في الجليد كل 20 متراً ليتمكن من الخروج في حالة الطوارئ.
يُشار إلى أن فرانسوا راو، طبيب القلب الذي عمل مع غورين-بويري لعامين، قد صرّح بأن قدراته التنفسية تفوق المتوسط بكثير.فرانسوا تابع: "في حالات حبس الأنفاس الحركي يجب أن تكون قادراً على السباحة بسرعة وقوةٍ كافية لتقطع المسافة المطلوبة في أقصر وقتٍ ممكن.
وهو يتمتع بالتشكيل والبنية المثالية لذلك".كذلك كتب غورين-بويري على حسابه في إنستغرام: "لقد فعلتها يا رفاق! بعد عامين من الأحلام، تمكنت أخيراً من تحطيم الرقم القياسي العالمي (وأنا أرتدي سروالاً قصيراً فقط).
والآن، حان وقت الذهاب إلى الساونا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غواصٌ فرنسي يحطم رقماً قياسياً في السباحة تحت الجليد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غواصٌ فرنسي يحطم رقماً قياسياً في السباحة تحت الجليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).