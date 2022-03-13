2022/03/13 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافعت بريطانيا، الأحد، عن مساعيها لإقناع السعودية بزيادة إنتاجها من النفط بعدما بدأ المستهلكون الغربيون يلمسون تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، وبعد تنفيذ المملكة أحكام إعدام قياسية بحق 81 مدانا في يوم واحد.

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