عودة الكهرباء إلى محطة تشيرنوبيل النووية في اوكرانيا

2022/03/13 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية عن عودة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبيل النووية بعد صيانتها على خلفية استهداف الجيش الأوكراني شبكة تغذيتها بالتيار.وقالت شركة Energoatom على قناتها عبر “تيليغرام”: “أكمل الخبراء الأوكرانيون في شركة NEC Ukrenergo أعمال إصلاح خط ليس-تشيرنوبيل بقوة 330 كيلو فولط، واستؤنف إمداد الطاقة لمحطة تشيرنوبيل ومدينة سلافوتيتش”.[…]

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