ظرف طارئ يُغيب محمد قاسم عن تدريبات المنتخب الوطني

2022/03/13 | 21:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاضَ المُنتخب الوطني، اليوم الأحد، وحدتين تدريبيتين (صباحيّة ومسائيّة) في ملعبِ الشعب الدولي، وذلك تحضيراً لمباراةِ زامبيا الوديّة في الثامن عشر من الشهر الحالي، وقبل المواجهتين المُرتقبتين أمام الإمارات (24/3) وسوريا (29/3) في اختتامِ التصفياتِ المُؤهلة عن القارة الآسيويّةِ لمونديال قطر 2022.وشاركَ في التدريباتِ الصباحيّة (26) لاعباً، حيث غابَ اللاعب علاء عباس […]

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