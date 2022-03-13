2022/03/13 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يطالب بضمانات عقب إدانة دولية لإستهداف صاروخي من خارج الحدود العراق يحتّج والإقليم يرى تسويغ الإعتداء على أربيل يهدف لإخفاء دوافع الجريمة بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن دان العراق امس ، الاعتداء الذي استهدف منازل المواطنين في اربيل بأثنى عشر صاروخا باليستيا من خارج الحدود ، في وقت دعا رئيس التيار الصدري […]

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