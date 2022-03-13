2022/03/13 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّع حسم تشكيل الحكومة بعد رمضان المقبل وخبراء : لا بوادر إنفراج عقب إعتذار جعفر الصدر عن تولي رئاسة الوزراء بغداد – قصي منذر النجف – سعدون الجابري اكد خبراء ،ان رفض السفير جعفر الصدر ترشيحه لرئاسة الوزراء سيزيد مشهد التفاهمات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري تعقيدا ويعوق اي انفراجة للانسداد السياسي الراهن، مؤكدين ان […]

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