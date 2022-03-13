2022/03/13 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان وبلاسخارت يناقشان الدعم الدولي للإختصاص القضائي بغداد – ندى شوكت ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، دعم الأمم المتحدة في الاختصاص القضائي والقانوني.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس (زيدان استقبل في مبنى القضاء ، بلاسخارت، وجرى بحث الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في الاختصاص […]

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