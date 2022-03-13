المتحدث باسم العصائب يهاجم المعترضين على القصف الإيراني

2022/03/13 | 21:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

هاجم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "عصائب أهل الحق" محمود الربيعي، الأحد، المعترضين على الهجوم الإيراني في أربيل.

وقال الربيعي في تغريدة، "الذي لا يعجبه ضرب مراكز الصهاينة في أي مكان في العالم فعليه أن يضرب رأسه بأقرب جدار"، فيما توعد بالقول "لن نبقيكم".

وأعلنت الحكومة رسميًا، في وقت سابق، توجيه احتجاج إلى السلطات الإيرانية حول القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في وقت مبكر من فجر اليوم.

وذكر مجلس الأمن الوطني برئاسة الكاظمي في بيان، أنّ "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم، وتسبّب في وقوع خسائر، وترويع سكّان المدينة، انطلق من الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا أنّ الاستهداف "يعدّ اعتداءً على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التاريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلاً عن كونه انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف المجلس، أنّ "العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات"، مشددًا على "موقف العراق برفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار".

وأشار المجلس، إلى أنّ "العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني، وهو ينتظر موقفًا من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء"، مؤكدًا "استمرار انعقاد المجلس لدراسة التطورات، وبحث الآليات الكفيلة بحماية أمن العراق وسيادته".

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