النادي اللندني يواجه ازمة قد تبعده عن الدوري الانكليزي

2022/03/13 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… صرح التشيكي بيتر تشيك المستشار الفني لتشيلسي الإنجليزي البالغ 39 عاما اليوم الأحد أن النادي اللندني غير متأكد من قدرته على إنهاء الموسم الكروي.ويأتي تصريح تشيك بعد القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية على نادي تشيلسي الخميس الماضي كجزء من العقوبات ضد مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بسبب دعمه لحكومة بلاده في عمليتها العسكرية […]

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