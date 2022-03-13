2022/03/13 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iDGhtlfr9UM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الفريق الاستشاري لترامب: على واشنطن الانسحاب فورا من مباحثات فيينا بعد قصف أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الفريق الاستشاري لترامب: على واشنطن الانسحاب فورا من مباحثات فيينا بعد قصف أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).