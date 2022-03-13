2022/03/13 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الامني، الأحد، عن اعتقال "إرهابيين" أحدهما "مسؤول أمني" في الرمادي بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 والفوج الرابع لواء المشاة 40 اسفرت على القاء القبض على ارهابيين اثنين في الرمادي أحدهما ما يسمى المسؤول الامني لمنطقة زنكورة في الرمادي بمحافظة الانبار".

وأضاف البيان أن المعتقلين "هما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

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