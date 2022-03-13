2022/03/13 | 21:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على إرهابيين إثنين أحدهم ما يسمى المسؤول الأمني للرمادي.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، انه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ والفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ اسفرت على القاء القبض على ارهابيين اثنين في الرمادي أحدهم ما يسمى المسؤول الامني […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين إثنين أحدهم ما يسمى المسؤول الأمني للرمادي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين إثنين أحدهم ما يسمى المسؤول الأمني للرمادي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين إثنين أحدهم ما يسمى المسؤول الأمني للرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).