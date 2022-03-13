الإطاحة بما يسمى المسؤول الأمني للرمادي

2022/03/13 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاحد، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على إرهابيين إثنين أحدهم ما يسمى المسؤول الأمني للرمادي.وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٨ والفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ اسفرت على القاء القبض على ارهابيين اثنين في الرمادي أحدهم ما يسمى المسؤول الامني لمنطقة زنكورة في الرمادي بمحافظة الانبار".واوضح ، ان "الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

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