رابطة شركات السفر والسياحة تتحدث عن المشاركات الخارجية

2022/03/13 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداستقبلت الهيئة الادارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق في مقرها في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، ظافر بحر العلوم رئيس هيئة السياحة العراقي وبحضور عدد كبير من شركات السفر والسياحة والفنادق السياحية من مختلف المحافظات العراقية لعقد ندوة سياحية من اجل مشاركة شركات السفر والسياحة العراقية في المعارض والمؤتمرات السياحية العربية والعالمية في الفترة المقبلة.

وقال ظافر بحر العلوم ان "الهدف من الاجتماع تلبية دعوة رابطة شركات السفر والسياحة العراقية لحضور ندوة للمشاركة في معرض سوق السفر العربي الذي سيقام في دبي وهذا المعرض مهم جدا والمشاركة فيه واسعة جدا ومشاركة الرابطة والشركات العراقية مهمة جدا للترويج للسياحة الثقافية الاثارية والدينية في العراق ونامل على انه سينعكس ايجابا وزيادة عدد الزوار والسياح الى العراق قريبا".

من جانبه، بين حيدر عامر الدجيلي رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق ان "الهدف من الندوة اليوم في مقر الرابطة جاء من اجل وضع رئيس هيئة السياحة في اخر الخطط الموضوعة من الرابطة وتحديد اهداف المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات السياحية العربية والعالمية واقربها ملتقى سوق السفر العربي 2022 في دبي والذي سوف تكون مشاركة العراق بشكل اكبر بعد ان عملت الرابطة وبتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية وهيئة السياحة العراقية على تخصيص مساحة خاصة لشركات السفر والسياحة العراقية المشاركة في معرض سوق السفر العربي للعام الحالي 2022".

وأكد على "توحيد الجهود من اجل خلق تواجد مشرف للشركات العراقية مما يعزز مكانة العراق في المحافل العربية والعالمية".

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