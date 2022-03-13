حوارات التسمية شبه انقضت.. الكشف عن آلية تشكيل الحكومة العراقية وموعد إعلانها

2022/03/13 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، عن اخر التطورات في التفاوض والحوار مع التيار الصدري بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التفاوض والحوار بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري وصل لمراحل متقدمة جداً، وهناك إصرار وعزم بين الطرفين على حل الخلافات سريعاً من خلال الاتفاق والتوافق على آلية تشكيل الحكومة الجديدة".

وبين الفتلاوي أن "الساعات المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مهمة وحاسمة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".

وأوضح أن "هذه الحوارات سوف تضم اللمسات الأخيرة على آلية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وكذلك ملف تسمية رئيس الحكومة المقبلة".

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