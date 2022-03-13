2022/03/13 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين في الرمادي.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 والفوج الرابع لواء المشاة 40 أسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في الرمادي أحدهما ما يسمى المسؤول الامني لمنطقة زنكورة في الرمادي بمحافظة الانبار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".

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