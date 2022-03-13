العراق يستدعي السفير الإيراني بعد الهجوم الصاروخي على أربيل

2022/03/13 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية، الأحد، سفير طهران في بغداد، بعد شن الحرس الثوري الإيراني، هجوما بصواريخ "بالستية" على أهداف في أربيل في كردستان العراق.

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