المعموري يكشف عن مفاجاة في مقر “الموساد ” في اربيل

2022/03/13 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، الاحد، عن مفاجاة في مقر الموساد المستهدف في اربيل .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن المقر الذي استهدف في اربيل في ساعة متاخرة من مساء يوم امس، […]

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