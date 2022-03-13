الدفاع الروسية: قتلنا 180 مقاتلا أجنبيا في لفيف بأوكرانيا

2022/03/13 | 21:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤولون محليون، أنّ روسيا شنّت غارة جوية على قاعدة عسكرية أوكرانية غرب البلاد، قرب الحدود البولندية، فيما بدا أنّها أبعد الهجمات غرباً منذ بدء الحرب.

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