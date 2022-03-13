اعتقال مطلوب كبير بعملية استخبارية في الأنبار

2022/03/13 | 21:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت عملية الاعتقال وفق المادة 4 إرهاب

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" بعملية أمنية في الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وذكر البيان، أنّ "العملية نفذت استنادًا إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 والفوج الرابع لواء المشاة 40، وأسفرت على إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في الرمادي أحدهم ما يسمى المسؤول الأمني لمنطقة زنكورة في الرمادي بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أنّ "المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

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