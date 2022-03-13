2022/03/13 | 21:55 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: IBOijvN1XVI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إيران تعترف باستهداف أربيل بصواريخ بالستية | عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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