تيسلا: ميزات السيارة الذاتية اكثر اماناً من القيادة البشرية

2022/03/13 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تعتبر ميزات المرشد الآلي والقيادة الذاتية الكاملة من شركة تيسلا آمنة، كما تصر الشركة في رسالة موجه إلى اثنين من كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.وتقول إنها أكثر أمانًا من القيادة البشرية.ولكن أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين.وكتب روهان باتيل، كبير مديري السياسة العامة في تيسلا، رسالة لعضو الكونغرس ريتشارد بلومنتال وإد […]

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