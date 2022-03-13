2022/03/13 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزمة من الايدي العاملة الشابة امتزجت

فيها خبرات هندسية وفنية واقتصادية

ومحاسبية وادارية فتصدت لكل انواع

الطباعة وسابقت الزمن لتصل الى ادخال

خطوط انتاج انفردت فيها عن مثيلاتها في

العراق وساهمت في انتا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء:نجحت في تحقيق شعارها "منتج عراقي" دار الوارث تنفرد بانجاز طباعة خاصة تدعم الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كربلاء:نجحت في تحقيق شعارها "منتج عراقي" دار الوارث تنفرد بانجاز طباعة خاصة تدعم الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).