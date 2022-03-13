زيلينسكي يحصي خسائر روسيا: أوكرانيا كلها تقاتل ببطولة

2022/03/13 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عملية نقل القافلة الإنسانية التي تتجه نحو مدينة ماريوبول المحاصرة، بأنها "مهمة رئيسية".

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