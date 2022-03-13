2022/03/13 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقيقة فقدان مبالغ مالية هائلة من كردستان..توضيح بسبع نقاط من البنك المركزي بالإقليم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة فقدان مبالغ مالية هائلة من كردستان.. توضيح بسبع نقاط من البنك المركزي بالإقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة فقدان مبالغ مالية هائلة من كردستان.. توضيح بسبع نقاط من البنك المركزي بالإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).