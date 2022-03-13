جدتى - زينب - و - أنريكو ماسياس - ... قصيدتان - منى حلمي

2022/03/13 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي جدتى " زينب " و" انريكو ماسياس " ..........



قصيدتان -------------------------------------1 - لماذا أنجبتنى أمى ؟؟ ------------------- لم تنجبنى أمى واجهت متاعب الحملتحملت آلام المخاض وربما أصابها اكتئاب ما بعد الحمل المقدر على الأمهات لكى أكون نسخة مكررة من ملامح الناس صوتا رتيبا ذائبا فى جوقة جماعية ترسا فى ألة مشابها لملايين التروس ......





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