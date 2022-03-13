ذبح 81 بريئاً : آخر مجازر آل سعود الطغام ، و ليست الأخيرة - حسين علوان حسين

2022/03/13 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين أعلنت وزارة الداخلية لإرهابيي آل سعود في حسابها عبر تويتر ، السبت ، 12 / 3 / 2022 ، قيامها بقتل 81 شهيداً شيعياً بريئاً بدم بارد و بفرية فاضحة الكذب ، ألا وهي : انتماؤهم "لداعش والقاعدة و جماعة الحوثي في اليمن" .



و قد راح ضحية هذه المجزرة الوحشية الجديدة لجبناء آل سعود : (11) شهيداً يمنياً بريئاً ، و (70) من مواطني شيعة القطيف المنكوبين بالحكم الأوتوقراطي المتغوّل لخنازير آل سعود أحفاد آل مريخان ( ......





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