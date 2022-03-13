الحشد الشعبي: ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قصف أربيل لم يصدر من الهيئة

2022/03/13 | 22:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، اصدار بيان حول استهداف محافظة اربيل .وأكدت الهيئة في بيان، أنه “لا يوجد متحدث بأسمها او باسم ( محور الشمال) وأن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قصف أربيل لم يصدر من الهيئة”.وشددت على “ضرورة اعتماد الموقع الرسمي لإعلام الهيئة في اخذ الأخبار”.

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