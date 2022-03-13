2022/03/13 | 22:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يهاجم قطعات للجيش واندلاع اشتباكات في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/13 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم قطعات للجيش واندلاع اشتباكات في ديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم قطعات للجيش واندلاع اشتباكات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).