القبض على متهم وضبط عجلته في واسط

2022/03/13 | 22:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تمكنت مفرزة سيطرة شرطة النفط، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته في محافظة واسط.وقالت مديرية شرطة الطاقة، في بيان تلقته إيرث نيوز، إن “مفرزة سيطرة شرطة النفط (جصان) التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته”.وأضافت، أن “العجلة من نوع صهريج […]

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