احباط تعرض ارهابي في قاطع شرق ديالى

2022/03/13 | 22:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاحد، احباط تعرض ارهابي في قاطع كنعان شرق المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق( 30كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الجيش احبطت تعرض ارهابي في قاطع بزايز كنعان جنوبي الناحية شنه […]

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