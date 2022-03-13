تفاصيل التدريبات المغلقة للمنتخب الوطني

2022/03/13 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اجرى المُنتخب الوطني، اليوم الأحد، وحدتين تدريبيتين (صباحيّة ومسائيّة) في ملعبِ الشعب الدولي، وذلك تحضيراً لمباراةِ زامبيا الوديّة في الثامن عشر من الشهر الحالي، وقبل المواجهتين المُرتقبتين أمام الإمارات (24/3) وسوريا (29/3) في اختتامِ التصفياتِ المُؤهلة عن القارة الآسيويّةِ لمونديال قطر 2022.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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