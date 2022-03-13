تظاهروا بالموت أمام الكاميرا.. ما حقيقة فيديو أكياس جثث زُعم أنه في أوكرانيا؟

2022/03/13 | 22:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط مراسل شبكة CNN، دانييل ديل، الضوء على حقيقة مقاطع الفيديو يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تربط بشكل خاطئ لقطات تظهر فيها أكياس تحتوي على جثث بالحرب في أوكرانيا.

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