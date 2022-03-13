2022/03/13 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الصاروخية على أربيل » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:33

واع/

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