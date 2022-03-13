صد تعرض لـ'داعش' في ديالى

2022/03/13 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بصد تعرض لـ"داعش" في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطعات الجيش تشتبك مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى".

وأضاف المصدر أن "القطعات تتمكن من صد التعرض وتصيب احد عناصر داعش".

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