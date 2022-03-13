رغم استدعائه.. زياش يرفض العودة لـ

2022/03/13 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغربي لاعب نادي تشيلسي الإنكليزي، حكيم زياش، الأحد، رفضه العودة لمنتخب بلاده، بعد أن كشف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، عن توجيه دعوة أولية للاعب لخوض المباراتين الحاسمتين من تصفيات مونديال قطر 2022 ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية الشهر الجاري.

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