لماذا أوكرانيا قضية سورية؟ - ياسين الحاج صالح

2022/03/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح حلال الأسبوع الأول عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يأتي السوريون المعارضون للحكم الأسدي في المرتبة الثانية بعد الأوكرانيين أنفسهم في متابعة الحرب التي يشنها نظام فلاديمير بوتين على بلدهم.



السبب وراء هذا الموقف المثير للفضول واضح تماماً: فروسيا قوة احتلال في سوريا منذ أواخر أيلول/سبتمبر 2015، وتدعم بقوة نظام الأسد الذي تتمثل أولويته القصوى في البقاء في السلطة إلى الأبد، حتى لو اقتضى ذلك تسليم البلاد ......





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