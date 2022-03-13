2022/03/13 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K5ecP0hGQWA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من تبريز لاربيل .. قصف للسيادة وتخاذل ولائي كالعادة | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من تبريز لاربيل .. قصف للسيادة وتخاذل ولائي كالعادة | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).