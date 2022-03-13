مايكروسوفت تختبر علامات التبويب في مستكشف الملفات على ويندوز 11

2022/03/13 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بدأت شركة مايكروسوفت باختبار علامات التبويب في مستكشف الملفات File Explorer بالنسبة لنظام التشغيل ويندوز 11.واكتشف رافائيل ريفيرا، أحد مطوري تطبيق EarTrumpet لنظام ويندوز، دعم علامات التبويب الجديدة المخفية داخل أحدث إصدار من اختبارات ويندوز 11 من مايكروسوفت.وبمجرد التمكين، تظهر علامات التبويب في الجزء العلوي من تطبيق مستكشف الملفات، مما يسمح […]

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