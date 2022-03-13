زياش يتجاهل نداء الوطن

2022/03/13 | 22:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد لاعب فريق تشيلسي حكيم زياش، رفضه التام للعودة إلى منتخب المغرب، تحت قيادة المدير الفني وحيد خليلوزيتش، رغم استدعاء الأخير له.ونشر زياش بيانًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وقال فيه: “أحب بلدي واللعب للمنتخب الوطني المغربي كان شرف حياتي، لذلك ببالغ الحزن يجب أن أعلن أنه على الرغم من تأكيد رئيس الاتحاد […]

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