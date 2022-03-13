الحشد الشعبي يتبرأ من تصريح رحب بالهجوم الإيراني على أربيل

2022/03/13 | 22:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تبرأت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، من تصريح لعلي الحسيني بصفته متحدثًا باسم محور الشمال في الحشد الشعبي.

وذكر بيان للهيئة، "نؤكد بأنه لا يوجد متحدث باسمها او باسم (محور الشمال)، وأنّ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قصف أربيل لم يصدر من الهيئة".

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وأضاف البيان، "نجدد التأكيد على ضرورة اعتماد الموقع الرسمي لإعلام الهيئة في أخذ الأخبار".

وقال الحسيني، في وقت سابق، إن "قصف أربيل بالصواريخ هو رد طبيعي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قدمت شهداء اثنين في سوريا".

وأشار الحسيني، إلى أنّ "الكيان الصهيوني اعتدى على قادة كبار من الحرس الثوري في دولة هم موجودين فيها بشكل رسمي في سوريا وبطلب من الحكومة السورية"، مبينًا أنّ "الجمهورية الإسلامية لديها أهداف ومعلومات، وما حصل في أربيل هو رد باعتقادهم على موقع فيه تواجد أمريكي أو أجنبي، ومن حقهم الرد على الكيان الصهيوني في أي نقطة".

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الحرس الثوري يتبنى قصف أربيل

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