“اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة” تمهل شرطة بابل 48 ساعة.. وإلا

2022/03/13 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة بسم رب المظلومين رداً على الجريمة الغادرة التي ارتكبها حماية النائبة سهى السلطاني بحق قائد اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة الدكتور ضرغام ماجد يجب القاء القبض على الجناة باسرع وقت فمن يطلب الاصلاح لا يؤي المجرمين وعلى قيادة شرطة بابل والدوائر الامنية تطبيق القانون وتقديمهم للعدالة والاعلان عن اعتقالهم وفي حال […]

ظهرت المقالة “اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة” تمهل شرطة بابل 48 ساعة..



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