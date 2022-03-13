وزارة الهجرة. عودة (107) اسرة نازحة الى مناطقهم الاصلية

2022/03/13 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة

(107) نازحا بواقع(27) اسرة نازحة من مخيمي

عربت واشتي التابعين لمحافظة

السليمانية الى مناطقهم الاصلية في

محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار ،

اكد ذلك مدير عام دائرة

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