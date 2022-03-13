العتبة الحسينية المقدسة ساهمت بانقاذ حياتهم :اجراء 10 الاف عملية غسيل كلى في مركز وارث الخيري على نفقتها

2022/03/13 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز وارث الخيري لغسيل الكلى عن

اجراء عشرة الاف عملية غسيل كلى مدفوعة

الكلفة من العتبة الحسينية المقدسة

خلال عام واحد لمرضى من مختلف محافظات

العراق.





وقال رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

ال

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