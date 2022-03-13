شاهد.. لحظة إطلاق جندي روسي النار فوق رؤوس متظاهرين في خيرسون بأوكرانيا

2022/03/13 | 23:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد مئات المتظاهرين في الشوارع في مدينة خيرسون بأوكرانيا.وقد خرج المتظاهرون احتجاجًا على خطة روسية مشبوهة لتحويل المدينة الجنوبية إلى جمهورية انفصالية.

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