تفاصيل اتصال هاتفي بين بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي حول الهجمات الصاروخية على اربيل

2022/03/13 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل تنشر(بغداد اليوم)، اليوم الأحد، تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، ووزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن.

وذكر بيان لحكومة كردستان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "بارزاني تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

وأضاف البيان، وقال بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "خلال الاتصال الهاتفي، أدان وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مدنية في أربيل فجر الأحد".وتابع ان "الجانبين اكدا على أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق".وشدد رئيس الحكومة، على "ضرورة التصدي للمزاعم الكاذبة التي تكررت في السنوات الأخيرة وباتت تستخدم بين حين وآخر كذريعة لشن الهجمات على أربيل".ودعا بارزاني، الولايات المتحدة إلى "تضافر الجهود وتقديم المزيد من الدعم لإقليم كردستان".

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